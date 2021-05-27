Будка охраны: россиян стали предупреждать о мошенниках через таксофоны

Банки стали использовать таксофоны для информирования клиентов о рисках телефонных мошенников. Первым такой формат обучения запустил «Тинькофф», рассказал его представитель «Известиям». По оценкам банка, клиенты, которые ознакомились со сценариями обмана, на 30–40% реже попадают на уловки злоумышленников. Повышение киберграмотности — одно из приоритетных направлений работы ЦБ. Банки активно информируют клиентов через SMS- и почтовые рассылки, а также колл-центры, сообщили «Известиям» их представители. Сейчас о базовых правилах поведения на финансовом рынке осведомлена примерно половина трудоспособного населения, оценили эксперты.

Канал оповещения

В информационной кампании «Тинькофф» по обучению россиян противодействию мошенничеству через таксофоны, которая была запущена в середине мая, уже приняли участие почти полмиллиона человек, рассказал «Известиям» представитель банка. В кредитной организации пояснили: когда россиянин снимает трубку уличного телефонного автомата, ему отвечает голосовой помощник Олег. Он рассказывает, как не стать жертвами мошенников, зачитывает основные правила безопасности, может ответить на простые вопросы, а также проигрывает записи реальных звонков, когда абонентам «Тинькофф» звонили мошенники и спамеры и пытались их обмануть или что-то продать, но сталкивались с Олегом.

Например, ассистент рассказал москвичу по таксофону о том, что никому не следует говорить данные банковской карты и коды из SMS, добавив, что злоумышленники стали в три раза чаще находить своих жертв по телефону. Другой москвич, как узнали «Известия», прослушал по таксофону разговор преступника, который представился сотрудником «главного государственного банка», с роботом Олегом. Тот в ответ предложил рассказать анекдот про телефонных мошенников.

В кампании приняло участие почти 90 тыс. населенных пунктов России. В их числе как крупные города-миллионники, так и деревни численностью всего несколько десятков человек, сообщили в «Тинькофф». По всей России было совершено 1,7 млн звонков. По предварительным результатам, активнее всего брали трубки таксофонов в городах Сибири — в Омске, Новосибирске, Иркутске жители отвечали на звонки в 34%. В Самаре и Ростове-на-Дону — в 28% и 26% случаев соответственно.

В кредитной организации уточнили, что используют и другие каналы для информирования россиян о телефонных мошенниках. По данным банка, среди тех клиентов, которые читают рассылки, пуш-уведомления, сторис в мобильном банке, риск стать жертвой мошенников по тому сценарию, о котором рассказывалось в уведомлениях, сокращается на 30–40%. По результатам кампании в таксофонах ожидается аналогичный эффект.

— Такой формат коммуникации актуален для той аудитории, которая, например, не смотрит обучающие ролики на YouTube. В частности, в небольших населенных пунктах могут быть проблемы с интернетом. Их жители зачастую не знают про меры безопасности, пользуются только самыми базовыми банковскими продуктами. При этом телефонное мошенничество — бич нашего времени, который может дотянуться до любой точки страны, — подчеркнул представитель «Тинькофф».

В сети «Ростелекома», который выступает единственным оператором таксофонов в России, насчитывается порядка 147 тыс. уличных стационарных автоматов для универсальной связи. По данным компании, они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс., или 80% от общего количества, — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек. Таким образом, чаще всего услугами таксофонов пользуются жители удаленных и труднодоступных населенных пунктов, во многих из которых до сих пор нет других способов сделать звонок, сообщили «Известиям» в «Ростелекоме».

С 1 ноября 2019 года все звонки с таксофонов на номера российских операторов стали бесплатными, напомнили в «Ростелекоме». В связи с этим, по данным компании, ими стали пользоваться в 2,6 раза чаще.

Значит, вооружен

Кампании по финансовой грамотности, в частности — по информированию клиентов о потенциальных мошенничествах, — запущены и другими банками. В том числе — Росбанк, ГПБ, «Дом.РФ», СКБ-Банк, ОТП-Банк, крымский РНКБ, УБРиР, «Хоум Кредит», Ак Барс Банк, Новкомбанк, рассказали «Известиям» их представители. Кредитные организации используют различные каналы: информирование по SMS, через соцсети, по электронной почти, через личные кабинеты в банковских приложениях, на сайтах, на экранах банкоматов, в колл-центрах. Кроме того, некоторые кредитные организации проводят обучающие лекции для школьников и студентов, а также для своих клиентов.

Повышение финансовой грамотности в совокупности с комплексной системой антифрода помогает бороться с различными видами мошенничества и противостоять им: к примеру, в 2020 году Ак Барс Банку удалось снизить объем выведенных преступными способами средств на 37% по сравнению с 2019 годом, сообщили в кредитной организации.

Использование таксофонов для информирования населения о мошенниках — оригинальный способ, зато услуги такой связи бесплатны по всей России, подчеркнул директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Он добавил, что этим каналом часто пользуются в регионах. В целом для информирования людей все способы подходят, главное — донести нужную информацию, подчеркнул Вениамин Каганов, добавив, что чем больше люди осведомлены — тем меньше рисков, что их обманут.

В последние несколько лет финансовое мошенничество становится всё более серьезной и масштабной угрозой благополучию граждан, подчеркнула руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

— Несмотря на рост уровня мошенничества, мы констатируем, что растет и количество неуспешных попыток обмана. Вероятность ограбить финансово-грамотного человека будет сложнее. В России по объективным причинам процесс формирования финансовой культуры находится на начальном этапе. В последние несколько лет средний уровень финансовой грамотности серьезно возрос и о базовых правилах поведения на финансовом рынке осведомлена примерно половина трудоспособного населения, — оценила она.

В ЦБ оперативно не ответили на запрос «Известий» об уровне финансовой грамотности в России. Противодействие операциям без согласия клиента на финансовом рынке путем повышения цифровой культуры и киберграмотности — одно из направлений деятельности Банка России, подчеркивается в документах ЦБ.