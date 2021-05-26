Умерла звезда фильма «Тутси»

Ушла из жизни шотландская актриса театра и кино Луис Де Банзи, знакомая зрителям по фильмам «Тутси», «Действуй, сестра» и другим. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как отметили журналисты, 90-летняя артистка умерла в США еще 3 апреля, однако о ее смерти стало известно только сейчас. Причины смерти актрисы фильма «Ценности семейки Аддамс» не уточняются.

Де Банзи родилась 4 мая 1930 роль. Наибольшую популярность она получила после выхода на экраны фильма «Энни», где артистка сыграла роль Элеоноры Рузвельт. Также на счету у актрисы роли в фильмах «Такси», «Внезапный удар», «Она написала убийство» и других.

Актриса также играла в постановках на Бродвее. За спектакль «Утро в семь» ее удостоили премии «Тони».