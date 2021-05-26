Госдума приняла в I чтении закон об ужесточении наказания за сбыт оружия

Госдума в I чтении приняла законопроект об ужесточении ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 26 мая.

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) России для усиления ответственности за совершение данных преступлений.

Так, незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия предлагается вывести в отдельную статью, предусмотрев максимальный срок лишения свободы 15 лет со штрафом до миллиона рублей.

Нелегальный оборот оружия с использованием интернета будет приравнен к преступлению, совершенному по предварительному сговору.

«Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы за незаконные изготовление и продажу пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. В настоящее время за это предусмотрена только административная ответственность», — сказано в сообщении.

Уголовным преступлением также предложено сделать хулиганство с использованием легковоспламеняющихся и пиротехнических предметов.

«Усиление уголовной ответственности окажет превентивное воздействие и позволит сократить число подпольных мастерских по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, минимизировать их поступление в незаконный оборот», — подчеркивается в сообщении.

Законопроект об ужесточении госконтроля за оборотом оружия был внесен на рассмотрение Госдумы 21 мая.