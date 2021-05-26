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Минздрав обнаружил в Москве и Петербурге тысячу лжеостеопатов

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Главный внештатный специалист Минздрава России по остеопатии Дмитрий Мохов заявил в Госдуме, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге работает около тысячи кабинетов остеопатии, где прием ведут люди, не имеющие профильного образования.

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По словам Мохова, причина этого кроется в недостаточном регулировании со стороны государства. Он отметил, что 80% сотрудников медицинских организаций работают с нарушением требований по образованию, и в этом отношении надзорная система не работает профилактически.

В этой связи Мохов призвал депутатов принять поправки, позволяющие усилить надзор за медицинскими и образовательными организациями частной формы собственности. На заседании говорилось, что в настоящее время в кабинетах остеопатии могут работать люди, имеющие сомнительные сертификаты частных организаций, а также люди без медицинского образования, пишет НСН.

Кроме того, Мохов предложил попросить Росздравнадзор тщательно проверять лицензии у клиник и частных лиц, оказывающих оказание медицинской помощи по остеопатии. Также он предложил разработать целевую программу подготовки врачей-остеопатов.

Детский хирург, председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, в свою очередь, отметил, что лжеостеопаты дискредитируют не только остеопатию, но и медицину в целом.

В апреле сообщалось, что в городе Невинномысске Ставропольского края суд вынес приговор группе «целительниц», которые занимались обманом пожилых людей. Женщин признали виновными в 11 эпизодах преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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