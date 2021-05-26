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Инновации на ПМЭФ-2021: представлен сервис онлайн синхронного перевода

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Участники Петербургского международного экономического форума в этом году смогут воспользоваться новым сервисом — онлайн синхронным переводом сессий Форума в своем смартфоне.

Такую возможность предоставит российская инновационная компания VERSPEAK. Проект стал победителем программы Business Priority — инновационной платформы Фонда «Росконгресс», создающей возможности для развития наиболее перспективных отечественных проектов, в 2019 году. За это время компания обеспечила синхронный перевод более 2700 мероприятий по всему миру. В частности, в конце мая VERSPEAK помог перевести выступление американского изобретателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска на просветительском марафоне «Новое знание».

Пользуясь VERSPEAK, участник Форума получает синхронный перевод мероприятия через приложение в смартфоне или на планшете. Переводчик оказывает услугу в удаленном режиме из любой точки планеты с устойчивым интернет-соединением.

Участникам не нужно использовать специальные гарнитуры, которые организаторы традиционно предлагают на сессиях. Всё происходит в мобильном приложении или на сайте VERSPEAK.

Сервис доступен для любого мероприятия Форума, включая Пленарное заседание. Кроме английского, в приложении участник может оперативно (за 30–60 минут до начала любого мероприятия) забронировать возможность перевода на другой нужный ему язык.

«Проведение мероприятия такого уровня и масштаба, как ПМЭФ, невозможно без использования самых современных технологий. Сервис VERSPEAK, отмеченный нашей инновационной платформой Business Priority, позволяет слушать сессии Форума на самых разных языках с помощью одного мобильного телефона, что очень удобно, а главное, безопасно с точки зрения противодействия распространению коронавирусной инфекции», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Для нас большая ответственность и гордость — стать оператором онлайн синхронного перевода одного из самых масштабных деловых мероприятий в мире, каким является Петербургский международный экономический форум», — подчеркивает Руслан Мусин, основатель и CEO VERSPEAK.

«VERSPEAK — один из первых наших проектов с блестящими перспективами. Логично и правильно, что на ПМЭФ — знаковом и первом масштабном мероприятии в постковидное время — мы внедряем действительно инновационный и глобальный сервис. Переводчики всего мира работают для участников со всего мира, собравшихся в Санкт-Петербурге!» — добавляет Марианна Скраган, директор Business Priority.

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