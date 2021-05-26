

ГЕО ОХОТСКОЕ МОРЕ



ТРОЕ РЫБАКОВ ПОГИБЛИ

РОССИЙСКОЕ РЫБОЛОВЕЦКОЕ СУДНО СТОЛКНУЛОСЬ С ЯПОНСКИМ

https://www.google.com/maps/place/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5/@43.6187074,140.4448955,7.5z/data=!4m5!3m4!1s0x58c264a91dfb3971:0xa9181fd1ed34bb71!8m2!3d52.873623!4d149.3658173

Указать Охотское море остров Хоккайдо порт Момбецу

Три человека находятся без сознания после столкновения японского судна с российским - СМИ

ЯПОНИЯ-РОССИЯ-СУДА-СТОЛКНОВЕНИЕ

Токио. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном у побережья острова Хоккайдо, сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, столкновение произошло 26 мая около 6 часов утра в Охотском море, примерно в 23 километрах к северо-востоку от порта Монбецу на севере Японии.

Отмечается, что пять членов экипажа были спасены, трое из них находятся без сознания.

Береговая охрана направила на место патрульные катера для детального расследования ситуации.