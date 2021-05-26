ФАС хочет ввести в России эталонные тарифы на тепло

В России могут ввести эталонные тарифы на теплоснабжение, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе.

Расходы сбытовых компаний в этой сфере будут нормировать и усреднять. Такая мера позволит избежать роста платы за отопление, которая вызвана чрезмерными затратами на ремонт теплосетей, топливо, транспорт и тому подобное.

Почти три года подобные эталоны действуют для расчета сбытовых надбавок поставщиков электроэнергии. Это позволило сделать процесс формирования тарифов на свет в регионах более прозрачным и полностью исключить субъективизм, передает телеканал «Известия».

Антимонопольная служба намерена подготовить проект постановления правительства о введении эталонных затрат на теплоснабжение этим летом.

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