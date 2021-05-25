Россия усилит ПВО военной базы в Таджикистане

Минобороны РФ усилит ПВО российской военной базы в Таджикистане, на ее вооружение поступят новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба», сообщили «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

В ближайшее время ПЗРК «Верба» получит 201-я военная база. Это оружие особенно эффективно для борьбы против крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Благодаря уникальной головке самонаведения ПЗРК одинаково легко сбивают как большие дроны, так и маленькие самодельные.

По мнению экспертов, российские войска совершенствуют систему ПВО в связи с выводом американских войск и их союзников из соседнего Афганистана.

«Вывод войск НАТО подразумевает переход ситуации в Афганистане под контроль местных сил, там начинается новый этап гражданской войны, в которую помимо прежних участников, таких как талибы, начинает еще активно вторгаться террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России)», — рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

В связи с этим растет угроза с данного направления, отметил Шурыгин, поэтому в Таджикистан перебрасывается и ставится на боевое дежурство ПЗРК, что является «логичной» реакцией на возможные угрозы.

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Укрыться за «Вербой»: на военной базе России в Таджикистане усилят ПВО