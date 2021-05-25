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Эстония ослабит ряд коронавирусных ограничений с 31 мая

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Правительство Эстонии приняло решение смягчить коронавирусные ограничения, которые действуют в стране, сообщила пресс-служба кабинета министров во вторник, 25 мая.

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Так, с 31 мая правило не собираться группами более двух человек и соблюдать социальную дистанцию будет заменено на требование рассредотачиваться, то есть держаться от посторонних людей на разумном расстоянии.

Также будут разрешены спортивные занятия для групп до 25 человек, в публичных собраниях и мероприятиях, например театральных представлениях, смогут принимать участие до 200 человек.

Заполняемость в магазинах и пунктах обслуживания не должна превышать 50%, посетителям также необходимо следовать правилу разумного рассредоточения.

С 14 июня в мероприятиях в помещении смогут принять участие до 600 человек с учетом требования разумного рассредоточения и заполняемости на 50%. В мероприятиях на открытом воздухе смогут участвовать до 1 тыс. человек.

Тем не менее, требование носить медицинскую маску в общественных местах сохраняется.

По данным портала Worldometer на вторник, в Эстонии зафиксировано 128,8 тыс. случаев заболевания коронавирусом, скончались 1,2 тыс. пациентов.

Ранее, 20 мая, совет Евросоюза одобрил разрешение на въезд на территорию стран-членов туристам, которые сделали прививку от коронавируса препаратами, получившими одобрение Европейского агентства лекарственных средств или Всемирной организации здравоохранения.

Разрешение посещать страны Евросоюза могут получить граждане, которые вакцинировались препаратами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, и Johnson & Johnson, а также китайским Sinopharm. Российские препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока не входят в этот перечень.

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