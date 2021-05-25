К 2030 году в России доля переработки мусора составит около 85%

В России к 2030 году около 85% упаковки товаров сделают перерабатываемой. Жители России за год накапливают до 8 млрд т отходов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она заявляла, что 90% отходов в стране отправляется на мусорные полигоны для захоронения. В качестве выхода из ситуации предлагается выделять из упаковки полезные фракции для вторсырья, сообщает телеканал «Известия». Например, из шин делать крошку и использовать в ремонте дорог. В конечном итоге к 2030 году получится стопроцентная сортировка мусора.

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