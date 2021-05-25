Горячую линию для застройщиков домов для детей-сирот запустили в Омске

В Омске запустили горячую линию для потенциальных поставщиков жилья для бывших воспитанников детских домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минимущества.

Как отмечают в ведомстве, застройщики могут задать все интересующие их вопросы по телефону 23-80-69. Специалисты колл-центра расскажут о правилах участия в электронных торгах, о формировании цены госконтрактов и других нюансах, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Работать прямая линия будет один раз в неделю, по четвергам, с 14:00 до 15:00.

По данным агентства, закупка квартир для детей-сирот в Омской области теперь будет происходить по рыночным ценам. Соответствующее решение приняли региональные власти. Почти все районы уже подключились к работе по формированию земельных участков для предоставления их застройщикам.

На сегодняшний день под застройку отведены 115 участков, 42 из которых уже сформированы и поставлены на учет, еще 31 участок находится в работе. Объявлено 22 аукциона на предоставление земли в аренду под застройку.