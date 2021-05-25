Производитель йогурта Fruttis в России продаст бизнес производителю «Эрмигурта»

Российское подразделение нидерландской компании FrieslandCampina, производящей молочные продукты под брендом Campina, перейдет в собственность германской Ehrmann. Об этом говорится в пресс-релизе FrieslandCampina во вторник. 25 мая.

Нидердандский производитель решил сфокусироваться на рынках других стран.

«Сделка является частью ранее объявленной стратегии FrieslandCampina по пересмотру своих позиций на различных рынках. Под эгидой Ehrmann российский молочный бизнес, созданный нидерландской стороной, сможет развиваться в полной мере и реализовывать свой потенциал», — приводит пресс-служба слова президента FrieslandCampina Food & Beverage Рула ван Неербоса.

После завершения сделки Ehrmann станет полноправным владельцем Campina LLC с ее 650 сотрудниками, производственной площадки в подмосковном Ступино и брендов Fruttis и «Нежный».

Немецкая компания, производитель «Эрмигурта» и «Услады», собирается благодаря сделке увеличить свою рыночную долю в России за счет покупки «сильных локальных брендов».

Соглашение между компаниями должны утвердить в Федеральной антимонопольной службой России, а также власти Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Закрытие сделки запланировано на конец июня 2021 года.

FrieslandCampina работает в России с 1992 года. В сообщении на сайте компании говорится, что она стала первым поставщиком йогуртов в стране и вывела на рынок йогурт Fruttis, который тогда производился в ФРГ.

В 1998 году началось производство стерилизованного молока на построенном Ступино в Московской области заводе. В 1999 году там началось строительство завода по производству йогуртов, первую линию которого запустили в 2000 году.

Ehrmann начала экспортировать йогурты в Россию в 1994 году. В 2000 году заработал завод в Раменском районе Подмосковья.

Ранее, 12 марта, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Россельхозбанка сообщило, что потребление йогурта в России в последние годы всё больше обгоняет сметану, несмотря на то что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса оно сократилось.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ) и исследовательской компании GfK, потребление йогурта может вернуться к росту и достичь 5,7 кг по итогам 2021 года.

Среднедушевое потребление сметаны за последние годы составляло 3,9 кг на человека в 2019 году против 4,1 кг в 2016 году. Потребление йогурта росло за тот же период до 5,7 кг с 5,1 кг в год.