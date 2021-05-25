СК начал проверку по факту гибели ребенка после падения из окна в Подольске

В Подольске следователи начали проверку по факту гибели двухлетнего мальчика, выпавшего из окна. Об этом во вторник, 25 мая, агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

ЧП произошло в пятницу, 21 мая, в микрорайоне Климовск. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже многоквартирного жилого дома.

Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Предварительно установлено, что несовершеннолетний находился дома под присмотром матери, которая ненадолго вышла из комнаты на кухню, чтобы поставить чайник. В ее отсутствие ребенок залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал на улицу.

Следственный отдел по Подольску начал доследственную проверку по факту произошедшего.

Ранее 25 мая аналогичный случай произошел в Сыктывкаре. Двухлетний мальчик находился дома с мамой и, пока та убиралась и на минуту отвлеклась, забрался на подоконник и выпал из окна с высоты 9 м, также облокотившись на москитную сетку. Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Коми, ребенка госпитализировали с травмами. Уточняется, что семья малыша благополучная и на учете не состоит.

20 мая в Сыктывкаре трехлетний ребенок был госпитализирован после падения из окна. Мальчик находился под присмотром няни, которая уложила его спать в спальне, где было открыто окно, и ушла в другую комнату. Ребенок залез на подоконник и упал с высоты второго этажа, в результате чего получил травмы.