В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают проблемы онкогематологии
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Онкогематология в России: проблемы и пути решения».
Эксперты обсуждают, как пандемия отразилась на доступности оказания медицинской помощи и лекарственном обеспечении онкогематологических пациентов, а также рассматривают терапевтические инновационные возможности для ведения пациентов; государственные инициативы по повышению эффективности и доступности получаемой терапии; пути решения и возможности для оптимизации программы высокозатратных нозологий.
К участию приглашены:
- Сергей Глаголев, заместитель министра здравоохранения РФ;
- Ирина Яровая, заместитель председателя Государственной думы РФ;
- Александр Петров, депутат Государственной думы РФ (онлайн);
- Екатерина Курбагалеева, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов;
- Ирина Поддубная, проректор по лечебной работе и международному сотрудничеству ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, академик РАН;
- Алексей Масчан, генеральный директор по научной работе НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, член-корреспондент РАН;
- Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии;
- Лилия Матвеева, президент ВООГ «Содействие».