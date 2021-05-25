В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают проблемы онкогематологии

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Онкогематология в России: проблемы и пути решения».

Эксперты обсуждают, как пандемия отразилась на доступности оказания медицинской помощи и лекарственном обеспечении онкогематологических пациентов, а также рассматривают терапевтические инновационные возможности для ведения пациентов; государственные инициативы по повышению эффективности и доступности получаемой терапии; пути решения и возможности для оптимизации программы высокозатратных нозологий.

К участию приглашены: