В условиях аномальной жары Челябинской области прошел конкурс «Суворовский натиск»

Российские мотострелки преодолели трассу конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2021 в Челябинской области. Военнослужащие проехали дистанцию на БМП-3 в условиях аномальной жары, сообщает телеканал «Известия». Лучшее время прохождения трассы показала команда Дальневосточного военного общевойскового командного училища — 56 минут и 41 секунду. Второе место заняли экипажи БМП-3 Южного военного округа. Военнослужащие Западного военного округа завершили заезд на третьем месте.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.