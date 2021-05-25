Сотни людей числятся пропавшими без вести после извержения вулкана Ньирагонго

Число жертв извержения вулкана в Демократической Республике Конго выросло до 32. Часть людей отравилась ядовитым газом остывающей лавы. Сотни людей, в том числе дети, числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал «Известия». Сильнее всего от извержения пострадал город Гома. Разрушены сотни домов и храм, повреждена междугородная трасса. Извержение вулкана Ньирагонго началось 22 мая.

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