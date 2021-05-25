В России предложили создать новую категорию льготников

Семьям, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, следует начислять земельный налог на льготных условиях. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Евгения Федорова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Как пояснил законодатель, каждый год российские семьи усыновляют или берут под опеку тысячи детей-сирот или детей без попечения родителей и других родственников. Таким образом, они позволяют сократить долю сирот и обеспечивают им условия для всестороннего развития.

«В целях стимулирования и поддержки граждан, готовых к усыновлению или уже принявших в семью ребёнка из центра содействия семейному воспитанию, прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребёнка, которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребёнка», — отмечается в письме Федорова.

Депутат напомнил, что в настоящее время указанная льгота уже действует для ряда категорий граждан: инвалидов, пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев СССР и России, а также для многодетных семей.

1 мая президент Владимир Путин подписал закон о расширении ипотечных льгот для многодетных, в котором уточняются цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. В документе говорится, что теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.

В законе также содержится перечень возможных кредиторов по договорам, на которые направляются средства для полного или частичного погашения в рамках мер господдержки.