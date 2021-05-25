Школьникам не потребуется ПЦР-тест перед сдачей ЕГЭ

Школьникам не потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус перед сдачей ЕГЭ. Об этом сообщил Рособрнадзор в правилах допуска к экзамену, передает телеканал «Известия».

Во время тестирования выпускники смогут снимать маску и перчатки. Средства индивидуальной защиты

для наблюдателей необходимы. Соблюдение дистанции в 1,5 м обязательно. Для безопасности кабинеты будут продезинфицированы. Решение о допуске школьника к экзамену примет врач. На входе в аудиторию у школьника измерят температуру.

Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля.

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