На Google Maps на месте катастрофы 1979 года нашли «самолет-призрак»

Пользователи картографического сервиса Google Maps нашли «самолет-призрак» на месте авиакатастрофы 1979 года, в которой погибли 273 человека. Находкой в Reddit поделился пользователь под ником BewareTheSpamFilter.

На спутниковых снимках можно разглядеть часть летательного аппарата, находящегося недалеко от места крушения рейса 191 American Airlines в окрестностях американского города Дес-Плейнс, штат Иллинойс. На фотографии у «самолета-призрака» отсутствует правое крыло и передняя часть фюзеляжа. Как предположили журналисты издания Daily Star 21 мая, на кадрах можно разглядеть только часть лайнера из-за неправильной склейки спутниковых снимков.

Автор скриншота в нескольких десятках метров от самолета поставил на карте точку. Она указывает место, где произошла катастрофа 25 мая 1979 года. Тогда пассажирский лайнер, который летел внутренним рейсом в Лос-Анджелес, рухнул на землю спустя несколько секунд после вылета из международного аэропорта О’Хара. На его борту находились 258 пассажиров и 13 членов экипажа. В результате крушения никто не выжил. Кроме того, под обломками воздушного судна были найдены тела еще двух человек, которых не было на борту.

В августе 2018 года пользователи сервиса Google Maps разглядели на карте размытые очертания воздушного судна, расположенного на секретной базе ВВС США Тонопа в Неваде. Самолет имел светлый окрас и напоминает выполненный по схеме «летающее крыло» беспилотный разведчик RQ-170 Sentinel.