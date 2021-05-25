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Лавров прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не оценивать ситуацию с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии сгоряча, сообщает телеканал «Известия».

Он подчеркнул, что Минск готов принять международных экспертов чтобы разобраться в этом вопросе.

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление, подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную транспарентность, включая в случае необходимости прием международных экспертов. Я думаю, что это абсолютно разумный подход», — отметил Лавров.

Кроме того Российские дипломаты запросили консульский доступ к задержанной в Минске россиянке, которая также летела рейсом Ryanair.

«Поскольку вы упомянули про белорусского гражданина, с ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ», — рассказал министр.

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