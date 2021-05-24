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Беспилотники будут следить за скоростью автомобилей на тюменских трассах

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В связи с тем, что жители ЯНАО и ХМАО отправятся в отпуска, на тюменских трассах введут дополнительные меры безопасности. В частности, за соблюдением скоростного режима во время повышенного трафика будут следить беспилотники.

«На федеральных трассах в Тюменской области вводятся дополнительные меры безопасности. Вырастет число нарядов ДПС, пройдут рейды по контролю скоростного режима с применением беспилотных летательных аппаратов», — рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе ГИБДД региона.

Ранее сообщалось, что в Тюмени планируют отремонтировать 17 км городских улиц. Подрядчики должны привести в порядок улицы Чаплина, Республики, Тобольский тракт, а также подъезды к садовым товариществам.

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