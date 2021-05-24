Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Сборная России проиграла Словакии в матче ЧМ по хоккею
Политика
Госдума рассмотрит усиление наказания за вождение в пьяном виде 25 мая
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Мир
Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Белоруссией
Экономика
Экономисты дали прогноз на летний курс доллара и евро
Интернет
В Госдуме перечислили попадающих под законопроект о регулировании IT-гигантов
Мир
Лидером списка миллиардеров Forbes стал Бернар Арно
Мир
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Ryanair

Открытое горение на территории птицефабрики в Подмосковье ликвидировано

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Открытое горение на территории бывшей птицефабрики в подмосковном городе Щелково ликвидировано. Об этом сообщили в понедельник, 24 мая, в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В 16:35 [мск] ликвидировано открытое горение в городском округе Лосино-Петровский, деревня Осеево, улица Центральная, дом 29, на территории ЗАО «Щелковская птицефабрика» (не действующая)», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Изначально сообщалось, что на территории птицефабрики загорелись деревянные палеты на открытой площадке, сообщает телеканал «Звезда».

Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания привлечены 75 человек и 23 единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021