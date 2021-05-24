Открытое горение на территории птицефабрики в Подмосковье ликвидировано

Открытое горение на территории бывшей птицефабрики в подмосковном городе Щелково ликвидировано. Об этом сообщили в понедельник, 24 мая, в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В 16:35 [мск] ликвидировано открытое горение в городском округе Лосино-Петровский, деревня Осеево, улица Центральная, дом 29, на территории ЗАО «Щелковская птицефабрика» (не действующая)», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Изначально сообщалось, что на территории птицефабрики загорелись деревянные палеты на открытой площадке, сообщает телеканал «Звезда».

Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания привлечены 75 человек и 23 единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.