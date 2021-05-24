Двадцатые молодежные Дельфийские игры России выходят на финишную прямую

24 мая 2021 года в Пермском крае завершились конкурсные и фестивальные программы практически по всем номинациям.

Были определены победители в большинстве номинаций, среди которых: «Художественное чтение», «Балалайка», «Домра», «Баян/аккордеон», «Классическая гитара», «Флейта», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Тележурналистика» и пр.

Информация о победителях, призерах и обладателях дипломов Двадцатых молодежных Дельфийских игр России публикуется в официальном Telegram-канале.

В рамках Двадцатых молодежных Дельфийских игр России прошла международная конференция. Популяризацию Дельфийских игр и важность их проведения для культурного развития, гражданско-патриотического воспитания молодежи обсудили руководители и представители Национального Дельфийского совета России, федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, учреждений культуры и системы образования.

2021-й объявлен Годом науки и технологий в Российской Федерации — и немаловажная роль в обсуждении была отведена значению интеграции новых технологических решений в образовательные процессы. В рамках Дельфийских игр набирают всё большую популярность номинации научного направления: «Защита персональных данных», «Визуализация и презентация научного исследования», в настоящее время ведутся разработки новой номинации «Биоинформатика».

Одновременно были рассмотрены итоги Первого Финно-угорского Дельфийского кубка, организованного с целью сохранения культурного и языкового разнообразия этносов Российской Федерации, а также распространения достижений финно-угорской культуры, прошедшего в эти дни в Кудымкаре.

В своих выступлениях Александрос Кириакидис, советник мэра города Дельфы (Греческая Республика), Анисет Габриэль Кочофа, чрезвычайный и полномочный посол Республики Бенин, отметили значимость развития Дельфийского движения и его роль в пропаганде культуры на международном уровне.

Итоги Двадцатых молодежных Дельфийских игр России подведут 25 мая 2021 года в УСД «Молот», там же состоится официальное мероприятие и гала-концерт лауреатов Игр.