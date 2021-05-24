Тренера Дмитрия Миндиашвили похоронят в Красноярске 27 мая

Похороны основателя первой школы борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке, заслуженного тренера СССР, России и Грузии Дмитрия Миндиашвили пройдут 27 мая в Красноярске.

Церемония прощания состоится в Большом концертном зале по адресу пр. Мира, 2Б, похороны пройдут на городском кладбище «Бадалык», сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России в понедельник, 24 мая.

Дмитрий Миндиашвили скончался в возрасте 87 лет. Как сообщает «ТВК Красноярск», прославленный тренер находился на лечении в кардиологическом отделении.

Миндиашвили родился 4 июня 1933 года в Тбилиси, с середины 1950-х годов проживал в Красноярском крае. В качестве тренера участвовал во всех летних Олимпийских играх с 1972 года по 2008 год. Исключением стал 1984 год, когда СССР не участвовала в Олимпиаде.

В 1973 году создал Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по борьбе, которая стала первой в Сибири и на Дальнем Востоке. В числе его подопечных трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, олимпийские чемпионы Иван Ярыгин и Сагида Муртазалева, двукратные чемпионы мира Виктор Алексеев и Виктор Лебедев.

В 2008 году школа была реорганизована в Академию борьбы им. Д.Г. Миндиашвили.