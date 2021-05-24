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Почти 400 человек переехали из аварийного жилья в Подмосковье в 2021 году

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В Московской области с начала 2021 году более 380 человек переселили из аварийного жилья в новостройки. Жилищные условия улучшили 154 семьи.

По данным министерства строительного комплекса региона, целевой показатель по расселению аварийного жилья выполнен на 13,2%. Всего расселено 6,6 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». В пятерку лидеров вошли Волоколамский, Сергиево-Посадский округа, Красногорск, Щелково и Истра.

До конца июня 2021 года ключи от новых квартир получат жители Подольска, Рузы, Павловского Посада, Талдомского и Сергиево-Посадского округов. Квартиры получат 292 семьи, которые проживают на площади около 13 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в 2021 году планируют расселить 260 человек из аварийного жилья. На первый этап программы переселения выделили более 60 млн рублей.

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