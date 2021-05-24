УАЗ «Байкал» отправят в серийное производство

Внедорожный кемпер под названием «Байкал» на базе модели УАЗ СГР («Буханка»), который был представлен год назад, получит серийную версию. Выпуск новинки наладят на мощностях ульяновского предприятия «Автодом». Об этом 24 мая сообщает Autonews.

Отмечается, что дом на колесах будет выпускаться ограниченным тиражом и ориентирован прежде всего на европейских клиентов. Цены на машину объявят позднее.

Автомобиль оборудован кухней со встроенной раковиной и смесителем, холодильником, баками для воды, столешницей для плиты, шкафчиками и выдвижными столиками.

В комплект входит также диван-трансформер и блок включения внешнего и внутреннего освещения, розетка на 220В и разъем USB.

Кемпер оснащается бензиновым двигателем мощностью 112 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

18 марта сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод планирует в ближайшее время начать продажи битопливной версии внедорожника «УАЗ Патриот».

Внедорожник «УАЗ Патриот» с приставкой CNG (Compressed Natural Gas) работает как на бензине, так и на сжатом природном газе. Автомобиль оснащается двигателем ЗМЗ-409051 (ЗМЗ-Про) объемом 2,7 л. Мощность двигателя снижена с 150 до 128 л.с.