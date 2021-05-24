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Эксперт заявила о планах правительства по отказу от пластиковых карт к 2023 году

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В России правительство и крупнейшие банки планируют к концу 2023 года произвести массовую замену пластиковых карт на цифровые. Об этом заявила «Российской газете» Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве, в понедельник, 24 мая.

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По ее словам, интерес к виртуальным картам объясняется ростом бесконтактных платежей, который за прошлый год вырос на 70%. Она подчеркнула, что около трети новых клиентов ведущих банков сразу имплементируют платежную функцию в свой смартфон.

Издание отмечает, что ритейлеры в России начали отказываться от использования пластиковых бонусных и скидочных карт и переходить на виртуальные. О полном переходе на цифровые карты сообщила сеть спортивных магазинов «Спортмастер», а ранее и сеть магазинов «Улыбка радуги».

Отмечается, что крупным ритейлерам решение о таком переходе дается сложнее: их удерживают возрастные покупатели, которым пластик привычнее и понятнее.

За 2020 год активная аудитория приложения «Кошелек», в которое можно перенести дисконтные и банковские карты в смартфон, выросла почти в два раза и составила 11 млн пользователей. В нем хранится около 300 млн карт, что соответствует 1500 т пластика.

По словам сооснователя приложения Кирилла Горыни, в среднем каждый покупатель пользуется 18 цифровыми картами лояльности.

Для пользователей электронных карт лояльности плюсы состоят в том, что их нельзя забыть дома, карты связаны с номером телефона — скидку можно получить, даже если не можешь показать карту, если смартфон не работает. Для ритейлеров «цифра» сокращает затраты, ведь пластиковую карту надо изготовить, доставить, держать в торговых точках необходимый запас таких карт, контролировать остаток, перевыпускать.

Ранее, 25 марта, глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер на IX Ежегодном форуме финансовых инноваций заявил, что пластиковые банковские карты через 10 лет могут стать не нужны. По его словам, в некоторых крупных банках уже сейчас до 30% новых клиентов не получает пластик, а карты у них находятся только в смартфоне.

Однако Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», выразил мнение «Известиям», что доля цифровых денег будет увеличиваться, но пластиковые банковские карты не исчезнут из обращения в ближайшем обозримом будущем, тем более через 10 лет.

В то же время, по его словам, Россия входит в пятерку стран по развитости системы бесконтактных платежей. В основном этому способствует молодежь и жители крупных городов, которые являются основными пользователями подобных сервисов.

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