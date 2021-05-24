Движение грузовиков ограничат на территории Краснодара

Власти Краснодара рассмотрели проект «грузового каркаса», который предусматривает ограничение движения большегрузов в центре и микрорайонах города. По словам вице-мэра Артема Доронина, сейчас движение грузового транспорта носит неупорядоченный характер.

Ежегодно через Краснодар провозят порядка 7 млн т грузов. Основная часть перевозок является транзитной. На ямочный ремонт город каждый год тратит 86 млн рублей, при этом воздействие одного грузовика на проезжую часть сопоставимо с воздействием трех и более легковых автомобилей.

При разработке перспективной схемы организации движения грузовиков власти использовали системный подход. Проект будет внедрен в несколько этапов. На первом этапе в течение полутора-двух лет движение грузовиков ограничат в центре Краснодара с предложением альтернативных маршрутов. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. На втором этапе движение грузовиков ограничат в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах, на третьем — в кольце улиц Новороссийской, Ставропольской, Старокубанской и микрорайона Черемушки.

После внедрения каждого этапа власти будут оценивать эффективность принятых мер. В администрации подчеркивают, что коммунальное и торговое обслуживание Краснодара будет осуществляться в полном объеме. Предприятия города получат толчок для улучшения логистики и переориентации на малотоннажный транспорт.