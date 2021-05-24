На Сахалине собака защитила рабочих от медведя

Собака на Сахалине защитила рабочих от медведя, который вышел к людям. Видеоролик изначально опубликовали в TikTok, и позднее он разошелся по другим соцсетям.

Инцидент произошел на севере Сахалина возле нефтегазоконденсатного месторождения Чайво. Взрослый медведь вышел на кромку лесополосы к рабочим-вахтовикам, но к людям его не подпустила собака, живущая вместе с рабочими и бдительно охраняющая территорию.

Дворняга начала громко лаять, чтобы предотвратить нападение хищника, и тот даже попытался залезть на дерево, пишет телеканал «Звезда». Прогнать медведя пытались и рабочие при помощи дудки, отпугивая его громкими звуками, но особого эффекта добиться не удалось.

Спустя некоторое время медведь ушел, пишет сайт kp.ru.

В конце апреля в Якутии белый медведь подкрался к рыбаку и украл у него часть снастей.