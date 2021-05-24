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Трансляции «‎Евровидения» в ОК и ВК посмотрели более 6,5 млн зрителей

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18–22 мая в Роттердаме состоялся ежегодный конкурс песни «‎Евровидение-2021». В социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в официальных группах Первого канала прошли трансляции двух полуфиналов и финала конкурса: пользователи со всей России получили возможность понаблюдать за ходом конкурса и поболеть за любимых исполнителей в прямом эфире.

Все трансляции в двух соцсетях суммарно собрали более 12 млн просмотров от 6,5 млн зрителей. Из них более 5 млн просмотров пришлись на прямые эфиры с двух полуфиналов «‎Евровидения», которые прошли 18 и 20 мая. На всех онлайн-ресурсах Первого канала трансляции «Евровидения» собрали более 20 млн просмотров.

Выступление российской певицы Manizha с начала конкурса привлекло высокое внимание зрителей соцсетей. Так, первый полуфинал собрал в 4 раза больше просмотров, чем второй.

Чаще всего пользователи следили за трансляциями с помощью мобильных приложений соцсетей. Так, в ОК доля просмотров на iOS и Android составила порядка 90%, «ВКонтакте» — 97%.

Благодаря разнообразной аудитории соцсетей трансляции конкурса привлекли внимание людей самого разного возраста. Наиболее активную аудиторию эфиров в «Одноклассниках» составили пользователи от 25 до 55 лет. «ВКонтакте» трансляцию чаще смотрели зрители от 15 до 36 лет.

Также трансляции «Евровидения» в соцсетях стимулировали прослушивания песен Manizha на музыкальных платформах VK и ОК. Трек Russian Woman c момента официального релиза собрал 6 млн прослушиваний.

В целом с момента объявления певицы представительницей России на конкурсе количество прослушиваний ее треков в «Одноклассниках» по сравнению с началом года выросло в 10 раз, а количество уникальных слушателей — в 6,5 раза. Во время прямых трансляций количество прослушиваний увеличилось в 8 раз, а слушателей — в 7,7 раза.

«ВКонтакте» за неделю конкурса количество слушателей выросло в восемь раз, а прослушиваний — в четыре раза.

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