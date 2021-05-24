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Путин направил приветствие участникам ПМЭФ

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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIV Петербургского международного экономического форума.

Президент отметил, что по сложившейся традиции в ходе форума ключевые, наиболее актуальные вопросы современной экономики будут обсуждаться с участием государственных деятелей, руководителей крупнейших компаний, корпораций и банков, авторитетных экспертов, молодых, но уже взявших успешный бизнес-старт предпринимателей.

«Очевидно, что без наращивания равноправного созидательного сотрудничества между членами мирового сообщества, расширения многоплановых деловых связей невозможно эффективно противостоять глобальным вызовам, обеспечить условия для устойчивого развития. Уже давно ведем такую работу в рамках Евразийского экономического союза, продвигая принципы свободной торговли, взаимовыгодного обмена инвестициями и технологиями. Наша страна заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами и в других регионах. Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация, вместе совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент Российской Федерации пожелал участникам Петербургского международного экономического форума плодотворной работы, а также выразил уверенность, что достигнутые на Форуме договоренности и соглашения послужат развитию международных отношений, будут способствовать реализации новых экономических проектов на благо наших стран и народов.

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