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Стартовало предварительное голосование «Единой России»

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В России стартовало единое голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщили в понедельник, 24 мая, в пресс-службе партии.

Голосование пройдет до 30 мая. Оно проходит в электронном формате по всей стране, при этом в ряде регионов граждане смогут проголосовать очно.

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Итоги по голосованию подведут 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.

«Наиболее высокие показатели активности — в Московской области и Владивостоке. Мы наблюдаем рекордное число участников, которые рассчитывают в сентябре принять участие в качестве кандидатов от партии на выборах депутатов Государственной думы и заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления», — рассказал председатель федерального организационного оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

На сайте pg.er.ru прошли регистрацию почти 6 млн избирателей и более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Среди них — общественники и волонтеры, беспартийные, каждый третий — моложе 35 лет. При этом сообщается, что сайт подвергся DDOS-атаке в первый день проведения праймериз.

«Техподдержка обнаружила DDoS-атаку. Количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тыс. в секунду. Сайт заработает корректно в ближайшее время. Вместе со специалистами Ростелекома мы восстанавливаем его работу», — рассказал руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.

Он подчеркнул, что на работе процедуры подобная атака не отразится.

Ранее, 17 мая, член Общественной палаты России (ОП РФ) Мария Бутина сообщила «Известиям», что предварительное голосование «Единой России» стало самой открытой системой из всех политических партий в стране. По ее словам, граждане могут привнести свои идеи и свой имидж.

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