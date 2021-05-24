Матвиенко указала на преимущества удаленной работы для женщин

Удаленная работа, которая стала широко распространена в период пандемии коронавирусной инфекции, позволяет многим женщинам с ограниченными возможностями и матерям с детьми получить новые возможности профессиональной реализации. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что введенные на фоне пандемии ограничения привели к ускоренной цифровизации многих сфер. Властями был принят закон, защищающий права работающих дистанционно граждан, добавила Матвиенко.

«Хочу отметить, что такие формы занятости открывают новые возможности и перед женщинами, например, перед женщинами с маленькими детьми, женщинами с ограниченными возможностями здоровья», — отметила Матвиенко в ходе заседания выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове.

По ее словам, Совет Федерации постоянно следит за ситуацией на рынке труда, включая сектор удаленной занятости. Матвиенко заверила, что при необходимости в законодательство будут вноситься изменения.

8 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе. Новый закон предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения работы в офисе и удаленно.

Позднее глава государства указал на высокую готовность страны к переходу к работе в онлайн-формате в период распространения COVID-19. По его словам, Россия оказалась готовой к переходу к онлайн-формату в работе лучше, чем ожидалось.