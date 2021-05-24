В Бруклине прошел митинг памяти Джорджа Флойда. Акцию перед годовщиной смерти афроамериканца организовали родственники, передает телеканал «Известия».Участники выступили против расовой дискриминации и полицейского произвола. На митинге присутствовали порядка 200 человек, в том числе брат Джорджа Флойда — Терренс.

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