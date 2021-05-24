Боец ММА Антонио Силва может провести бой против Кирилла Корнилова. Предварительно бразилец по кличке Бигфут сойдется с нашим бойцом на ринге в Петербурге. Силва — опасный соперник, однажды он одолел Федора Емельяненко. Всего же в активе бразильца Антонио Силвы 19 побед, 12 поражений и одна ничья, передает телеканал «Известия». За свою карьеру Кирилл Корнилов одержал девять побед, один бой провел вничью.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.