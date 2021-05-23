Межпланетная станция сфотографировала из космоса марсоход Curiosity

Марсоход Curiosity сфотографировали из космоса. Кадры сделаны межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter, передает телеканал «Известия». Аппарат поднимался на скалу Мон-Мерку, которая названа так в честь горы во Франции. Curiosity работает уже почти 10 лет. С августа 2012 года марсоход преодолел почти 25 км. С запуска Curiosity скоро пройдет 10 лет. Фото было сделано многофункциональной автоматической межпланетной станцией MRO.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.