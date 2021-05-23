Байден назвал корейского президента премьером

Президент США Джо Байден опять ошибся. Американский лидер назвал президента Кореи премьер-министром, сообщает телеканал «Известия».

«Народ в Республике Корея не забыл, о чем свидетельствует тот факт, что премьер-министр Кореи присутствует на этой церемонии», — сказал он в ходе своего визита в Южную Корею. Байден оговорился во время награждения корейского ветерана. Накануне хозяин Белого дома назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.