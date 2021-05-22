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World Athletics одобрила 23 заявки россиян на участие в международных соревнованиях

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Всемирная легкоатлетическая организация World Athletics одобрила 23 новые заявки россиян на участие в международных соревнованиях. В общей сложности допущены 27 спортсменов из России, сообщает телеканал «Известия». Однако представлять страну на Олимпиаде будут только 10 атлетов. При этом спортсмены не смогут выступить под флагом России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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