YouTube с 1 июня сменит политику конфиденциальности

YouTube вводит новые правила конфиденциальности с 1 июня. Компания объявила о прямом запрете на сбор любой информации о пользователях, передает телеканал «Известия». Для иностранных блогеров, включая россиян, введут налоги, в том числе на спонсорство. До 31 мая требуется предоставить сервису ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название. YouTube удержит 24% с доходов с блогеров, не выполнивших условие. Также рекламу начнут встраивать во все видео на платформе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.