Индийский штамм коронавируса обнаружили в Москве и Санкт-Петербурге

Индийский штамм коронавируса выявлен в Москве и Петербурге, а также в Псковской области. Образцы новой разновидности SARS-CoV-2 переданы в новосибирский центр «Вектор». На изучение штамма специалистам понадобится около трех месяцев, сообщает телеканал «Известия». Как заявил генеральный директор центра Ринат Максютов на марафоне «Новое знание», с 15 июня прошлого года проводится постоянный мониторинг изменчивости вируса. Только в выявленный в РФ мутациях поменялась третья часть генома SARS-CoV-2.

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