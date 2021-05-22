Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В правительстве назвали победой России создание эффективных вакцин от COVID-19
Мир
Захарова опровергла заявления о незаинтересованности России в диалоге с ЕС
Общество
С 1 июля впервые получающим паспорт будут вручать экземпляры Конституции
Общество
В правительстве России исключили полный переход на дистанционное образование
Спорт
World Athletics одобрила 23 заявки россиян на участие в международных соревнованиях
Общество
«Вектор» запланировал подать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона»
Мир
Американский политолог назвал успешной встречу Лаврова и Блинкена
Общество
Каршеринг заявил о восстановлении спроса после ограничений по COVID-19
Общество
Путин назвал РФ страной уникальных возможностей для талантливых людей

Индийский штамм коронавируса обнаружили в Москве и Санкт-Петербурге

0
Выделить главное
вкл
выкл

Индийский штамм коронавируса выявлен в Москве и Петербурге, а также в Псковской области. Образцы новой разновидности SARS-CoV-2 переданы в новосибирский центр «Вектор». На изучение штамма специалистам понадобится около трех месяцев, сообщает телеканал «Известия». Как заявил генеральный директор центра Ринат Максютов на марафоне «Новое знание», с 15 июня прошлого года проводится постоянный мониторинг изменчивости вируса. Только в выявленный в РФ мутациях поменялась третья часть генома SARS-CoV-2.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021