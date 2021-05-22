Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Китайский марсоход «Чжужун» приступил к исследованию планеты
Общество
Индийский штамм коронавируса обнаружили в Москве и Санкт-Петербурге
Общество
Российским дачникам объяснили запрет на петрушку
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода в Екатеринбурге
Общество
Число погибших при работах на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11
Общество
В России введут «контролируемое пребывание» мигрантов
Общество
В России за сутки зарегистрировали 8937 новых случаев COVID-19
Спорт
Овечкин вышел на 16-е место по заброшенным шайбам в истории Кубка Стэнли
Общество
Путин обратится к участникам марафона «Новое знание»

Викинга из штурма Капитолия направят на психологическую экспертизу

0
Выделить главное
вкл
выкл

«Викинга» из Капитолия проверят на вменяемость. Мужчина принял участие в штурме здания конгресса США, передает телеканал «Известия». Адвокат Джейкоба Ченсли заявил, что его клиент не может предстать перед судом, обосновав это тем, что месяцы, проведенные под стражей, негативно сказались на психике «викинга». Прокуроры не поверили адвокату, но удовлетворят его требование. Ченсли ворвался в Капитолий полуголым, в шкуре с рогами.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021