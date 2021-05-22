Викинга из штурма Капитолия направят на психологическую экспертизу

«Викинга» из Капитолия проверят на вменяемость. Мужчина принял участие в штурме здания конгресса США, передает телеканал «Известия». Адвокат Джейкоба Ченсли заявил, что его клиент не может предстать перед судом, обосновав это тем, что месяцы, проведенные под стражей, негативно сказались на психике «викинга». Прокуроры не поверили адвокату, но удовлетворят его требование. Ченсли ворвался в Капитолий полуголым, в шкуре с рогами.

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