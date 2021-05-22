В результате крушения полицейского вертолета в Перу погибли пять человек

Вертолет Bell UH-1 национальной полиции Перу упал в заповеднике Ману к северу от Куско в пятницу, 21 мая. Находившиеся на борту пять человек погибли. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.

«Подразделение, специализирующиеся на спасательных операциях, сообщило об обнаружении сотрудников национальной полиции Перу на борту разбившегося вертолета», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что авиакатастрофа вертолета Bell UH-1 Iroquois произошла 21 мая на территории национального заповедника Ману в высокогорье Анд на юге страны. Все находившиеся на борту — два пилота, механик и два пассажира — были офицерами полиции.

О причинах катастрофы не сообщается.

Параллельно с расследованием прокуратуры руководство полиции объявило о создании собственной комиссии по факту крушения вертолета.

11 мая в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали на юго-западе Китая погибли четыре человека.