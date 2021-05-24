В мае Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) обратилась к главе Минсельхоза с предложением обязать рыбопромышленников взвешивать на борту судна траловые уловы минтая. Очевидно, что если сегодня мы взяли у природы больше, чем она может восстановить, то завтра наш невод придет, как писал классик, «с одною тиной».

Учет объемов вылова морепродуктов в России ведется по тому, сколько готовой для продажи продукции получили на выходе, то есть масса выловленных ресурсов определяется уже после переработки каждого улова при помощи специальных коэффициентов. У такой системы есть серьезный недостаток: реальный коэффициент может отличаться от нормативного, а фактический объем вылова может быть значительно выше расчетного. Это происходит, когда рыбаки выбрасывают не подходящую для них часть улова за борт. В результате они вылавливают больше разрешенной квоты и могут подорвать численность промысловой популяции.

Подобная ситуация наблюдалась на американском траловом промысле минтая в восточной части Берингова моря в 90-х годах прошлого столетия. Чтобы исключить возможность перелова и восстановить запасы минтая, было принято решение перейти на прямое взвешивание уловов с помощью конвейерных весов. В результате была создана система, которая стимулирует из каждой тонны пойманного минтая изготавливать максимальное количество продукции, а все участники промысла заинтересованы в устойчивом сохранении запасов на длительный период.

В российской рыбопромышленной практике, к сожалению, также отмечаются случаи выбросов рыбы, которая имеет меньшую промысловую ценность. Это особенно актуально для добычи минтая в дальневосточных морях и отмечено в ряде отечественных научных публикаций. Эксперты убеждены, что кроме принятия дополнительных ограничительных мер важно совершенствовать и орудия лова таким образом, чтобы молодые особи в них не попадали, а оставались на воле и имели возможность принести потомство. Это важно для поддержания популяции. Отмечу, что переход на прямое взвешивание траловых уловов минтая в России предлагался учеными еще в конце 1990-х годов.

WWF России в своих научных публикациях также отмечал важную роль прямого взвешивания уловов в процессе снижения выбросов водных биологических ресурсов. Но рыбаки и руководство рыбной отраслью долгое время не уделяли этой проблеме должного внимания.

Что касается технического аспекта реализации такого подхода, то сегодня уже есть необходимые наработки. В начале 2018 года холдинг «Российские космические системы» (РКС) начал разработки автоматической системы оперативного мониторинга судов специального назначения и судов рыбопромыслового флота, которая в том числе включает функцию инструментального определения объемов вылова. Эта разработка была инициирована и финансировалась из федеральной целевой программы по поручению президента РФ и одобрена в Росрыболовстве в качестве эффективной меры по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом. В конце 2020 года РКС приступил к завершающему этапу создания этой системы.

В октябре 2020 года переход к прямому взвешиванию уловов обсуждался на общественном совете при Росрыболовстве, по запросу которого WWF России подготовил отчет с анализом этой темы. И наконец весной 2021 года появилось уже упомянутое предложение АСРФ о взвешивании на борту судна траловых уловов минтая.

Комментируя эту инициативу, следует отметить, что до ее принятия еще далеко, так как техническая возможность прямого взвешивания уловов на российских траулерах существует пока только концептуально. Специалистам предстоит найти конструктивное решение, которое будет соответствовать условиям российского тралового промысла. Для внедрения такой системы необходимо, чтобы она была полностью автоматизирована и защищена от возможного взлома, обладала точностью и надежностью в эксплуатации, так как сбои и ошибки могут обернуться для рыбаков большими штрафами, и подходила для всех типов траловых судов.

Чтобы переход к прямому взвешиванию уловов не вызвал коллапса тралового промысла, к этому нужно идти последовательно и осторожно. В частности, важным этапом должна стать адаптация нормативно-правовой базы. Кроме того, потребуются изменения по всей структуре промысла, начиная от краткосрочного прогнозирования, поисковой аппаратуры, орудий лова и заканчивая процессом переработки улова и его реализацией.

Тем не менее новая система поможет, с одной стороны, снизить объемы нежелательного прилова, который в настоящее время обычно выбрасывается, а с другой — обеспечить его переработку, хранение, транспортировку и реализацию. В этом случае рыбаки смогут регистрировать реальный объем вылова, не опасаясь нарушений правил рыболовства и возможных штрафов.

Реализация проекта по прямому взвешиванию уловов станет серьезным вызовом для рыбаков и всей рыбохозяйственной системы России, потребует привлечения научно-технических, управленческих и финансовых ресурсов. Но при грамотном подходе новая система станет мощным стимулом для развития эффективности промысла, позволит выйти на более высокий уровень рациональности и устойчивости.

Отмечу, что российские рыбаки уже двигаются в этом направлении. Так, Ассоциация добытчиков минтая начала финансировать проект по разработке более эффективного селективного устройства, внедрение которого позволит снизить прилов мелкоразмерного минтая на 90%. Это в свою очередь будет способствовать более безболезненному переходу к прямому взвешиванию уловов. На траловом же промысле трески и пикши в Баренцевом море эти селективные устройства успешно используются более 20 лет.

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что при продуманном, поэтапном внедрении прямого взвешивания тактические издержки обернутся многочисленными бонусами как для рыбной отрасли в целом, так и непосредственно для самих рыбаков, обеспечив их более комфортными условиями труда и стабильным заработком.

Автор — координатор Морской программы WWF России

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора