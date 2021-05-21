Около 2 тыс. участников прибыли на молодежные Дельфийские игры в Перми

В Перми стартовали молодежные Дельфийские игры. В город прибыли около 2 тыс. участников. На состязания в области искусства приехали из 80 субъектов РФ, сообщает телеканал «Известия». Возраст конкурсантов от 10 до 25 лет.



«Соревнования будут по 28 номинациям — это номинации классические, народные и современные жанры. Для этого подготовлены специальные площадки. Они находятся по всему городу, и в течение этих дней будут вестись соревновательные мероприятия. А окончательный итог по командному первенству среди субъектов будет подведен 25-го числа», — рассказал директор исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий Понявин.

20-й юбилейный фестиваль продлится до 26 мая. Первые коллективы выйдут на сцену уже в субботу. А пока участники регистрируются и готовятся к выступлениям.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.