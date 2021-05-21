Путин назвал академика Сахарова мужественным человеком

Академика Андрея Сахарова будут помнить как «мужественного, несгибаемого и обладающего огромным внутренним достоинством человека. Об этом в пятницу, 21 мая, говорится в телеграмме российского лидера Владимира Путина участникам мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения ученого.

«Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся ученый был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, мы будем помнить академика Андрея Сахарова как мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека», — отметил президент.

Путин выразил уверенность, что памятный вечер с участием Национального филармонического оркестра России станет одним из ярких вдохновляющих мероприятий, приуроченных к юбилею Андрея Дмитриевича Сахарова.

Андрей Сахаров вошел в историю как самый молодой академик, лауреат Нобелевской премии, трижды Герой Социалистического Труда. Гениальный физик жил и работал в Сарове, который на протяжении почти 30 лет был центром ядерной программы Советского Союза. Ученый является создателем советской водородной бомбы.

В июне 2017 года стало известно, что Юрий Кара собирается снять биографическую драму о жизни академика Андрея Сахарова по собственному сценарию. Предполагаемый бюджет фильма не назывался.