В Сарове открыли первый памятник в честь столетия академика Андрея Сахарова

Именем Сахарова названы улицы, проспекты и даже астероид. В Сарове открыли первый памятник в честь столетия академика, сообщает телеканал «Известия». Мемориал представил генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«В январе 1980 года Верховный Совет лишил его всех государственных советских наград, Совет министров снял с него высокие звания лауреата Сталинской и Ленинской премий, но на всех портретах госкорпорации, на всех наших символах Андрей Дмитриевич изображен с тремя золотыми звездами. Для нас он был, есть и будет трижды герой нашей страны», — заявил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Андрей Сахаров самый молодой академик, лауреат Нобелевской премии, трижды Герой Социалистического Труда. Гениальный физик жил и работал в Сарове. Арзамас-16, как назывался город на протяжении почти 30 лет, был центром ядерной программы Советского Союза.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.