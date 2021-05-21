Проверку безопасности проводят в школах Орла

В Орле сотрудники вневедомственной охраны проверяют исправность установленных в учебных заведениях систем тревожной сигнализации. В ходе контрольных мероприятий правоохранители обращают внимание на готовность работников частных предприятий, обеспечивающих охрану образовательных организаций, к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, росгвардейцы отрабатывают алгоритм действий при получении «тревожного» сигнала и проводят профильные инструктажи с персоналом учебных заведений, передает InfoOrel.ru.

На сегодняшний день к пультам централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области подключено более 500 объектов образования, в 223 школах установлены «тревожные» кнопки.