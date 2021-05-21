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В ФНС назвали число получивших налоговые вычеты на покупку жилья россиян

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По данным на 1 января 2021 года, число россиян, обращающихся за налоговым вычетом, составляет более 4,9 млн человек. Всего было выдано вычетов на сумму свыше 1,8 млрд рублей, средняя сумма вычета — 376,4 тыс. рублей. Об этом говорится в «Отчете о декларировании доходов физическими лицами», предоставленном Федеральной налоговой службой (ФНС) «Известиям» в пятницу, 21 мая.

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Налоговые вычеты в связи с приобретением жилья получили свыше 3,8 млн налогоплательщиков. Общая сумма выданных вычетов составила около 1,6 млрд рублей, в среднем такой вычет равняется 417,5 тыс. рублей.

Вычеты по уплате процентов по займам (кредитам) получили более 1,1 млн россиян. Всего таких вычетов выплатили на сумму не менее 270 млн рублей, их средняя сумма составляет 238 тыс. рублей.

Россияне с 21 мая смогут получить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке. Накануне президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, который упрощает получение имущественных и инвестиционных вычетов.

Теперь вычет можно оформить онлайн, без посещения отделений ФНС и сбора документов.

По действующему ранее механизму налогоплательщику нужно подать декларацию 3 НДФЛ с документами, подтверждающими право на вычет. После их проверки, которая длится около трех месяцев, можно вернуть 13% подоходного налога.

По новым правилам налогоплательщик может направить в налоговый орган заявление на получение социальных вычетов в письменном виде или в электронной форме. Его должны рассмотреть в течение 30 дней, и ответ должен быть предоставлен через личный кабинет налогоплательщика или в электронной форме.

Управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Юлия Лялюцка заявила «Известиям», что государству стоит обратить внимание и на другие виды налоговых вычетов. По ее словам, социальные вычеты на учебу и лечение россияне предпочитают вовсе не оформлять из-за не соответствующих реальным расходам сумм.

Например, вычет на лечение, кроме дорогостоящего, можно получить в сумме не более 15,6 тыс. рублей в год, то есть 13% от максимально допустимой государством суммы расходов на лечение. Предполагается, что сегодня налогоплательщик может потратить на свое добровольное медицинское страхование, лечение, добровольное пенсионное страхование, обучение и повышение квалификации не более 120 тыс. рублей в год. Юрист подчеркнула, что эти цифры не индексировались долгие годы и их необходимо обновить.

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