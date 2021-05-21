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Водитель мопеда погиб при ДТП в Оренбургской области

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Полиция проводит проверку по факту аварии с участием мопеда. Водитель получил смертельные травмы, его пассажирка госпитализирована.

ДТП произошло в селе Паника Оренбургского района. По данным Госавтоинспекции, 47-летний водитель мопеда, двигаясь по улице Центральной, не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось, пишет 56orb.ru.

Мужчина скончался на месте происшествия. 46-летняя женщина с травмами доставлена в больницу.

12 мая сообщалось о ДТП с участием мотоциклиста в Карелии. По предварительным данным, водитель транспортного средства с коляской потерял управление, из-за чего мотоцикл опрокинулся в кювет. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Установлено, что погибший не имел прав на управление мотоциклом.

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