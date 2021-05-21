В Москве загорелись три автомобиля 

Три автомобиля загорелись в Москве. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает дептранс в Telegram-канале.

По его информации, движение полностью перекрыто по улице Веневской, в районе дома 27 из-за возгорания машин.

В этом месте расположена консультативно-диагностическая поликлиника № 121. Пока неизвестно, что могло стать причиной пожара, сообщается на сайте 360tv.ru.

Источник в экстренных службах рассказал, что три автомобиля сгорели.

«Поступила информация, что на парковке на улице Веневская произошло возгорание. По предварительным данным, сгорели три машины: Volvo, Hyundai и автомобиль каршеринга», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

20 мая сообщалось, что в Рязанской области произошло ДТП с участием лося. После удара о животное машина загорелась. Есть один пострадавший.